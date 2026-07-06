UNTERNEHMEN vom 06.07.2026 - 15.15 Uhr

BASEL - Die Versicherung Groupe Mutuel arbeitet zukünftig mit dem europäischen KI-Anbieter Mistral zusammen. Gemeinsam wollen sie KI-Anwendungen entwickeln, die den Versicherten den Umgang mit ihren Policen erleichtern. Im Zentrum der Zusammenarbeit stehe etwa die Unterstützung bei Vertragsabschlüssen zur individuellen Vorsorge oder bei der Leistungsabwicklung, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Versicherung will damit den Angaben nach Effizienzgewinne erzielen und Bearbeitungszeiten verkürzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

BASEL - Novartis übernimmt das britische Biotechunternehmen Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar und stärkt damit seine Pipeline für Krebsmedikamente. Der Basler Pharmakonzern zahlt zunächst 1,1 Milliarden Dollar. Hinzu kommen erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 400 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Er steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

ROUNDUP: Temu, Shein und Co. steigern Marktanteil auf Rekordwert

BERLIN - Asiatische Shoppingplattformen gewinnen in Deutschland weiter an Bedeutung. Auf Anbieter wie Temu, Shein und AliExpress entfielen im zweiten Quartal hierzulande 5,3 Prozent der Onlinehandelsumsätze - ein Rekordwert. Das berichtet der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (Bevh). Zwischen April und Juni steigerten die Portale ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro. Der Gesamtmarkt wuchs hingegen lediglich um 5,1 Prozent. Besonders stark sind die Anbieter laut Verband im Online-Modehandel. In diesem Bereich entfielen inzwischen mehr als 16 Prozent aller Bestellungen auf Temu und Co.

ROUNDUP: Conti-Aktionäre erhalten Großteil der Einnahmen aus Contitech-Verkauf

HANNOVER - Der Reifenhersteller Continental will einen Großteil der Einnahmen des Verkaufs der Kunststofftechniksparte Contitech an die Aktionäre weitergeben. 2,5 Milliarden Euro des erwarteten Mittelzuflusses von rund 3,1 Milliarden Euro sollen entweder in Form einer Sonderdividende oder über den Rückkauf von Aktien und eine außerordentliche Ausschüttung an die Anteilseigner fließen. Dies teilte der Dax-Konzern am Samstag in Hannover nach Unterzeichnung des Vertrags zum Spartenverkauf mit. Die Aktie fiel am Montag, nachdem sie vor dem Wochenende auf ein Mehrjahreshoch gestiegen war.

ROUNDUP/Fünftes Angebot von US-Investor: Easyjet gibt Widerstand auf

LONDON - Die Billigfluglinie Easyjet hat dem Werben des US-Investors Castlelake nun doch nachgegeben. So stimmte Easyjet einem fünften Übernahmeangebot "im Grundsatz" zu, wie die Unternehmen am Sonntag in London mitteilten. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, in Summe 5,2 Milliarden Pfund (knapp 6,1 Mrd Euro). Die Billigfluglinie hatte die anderen Offerten zuvor alle abgelehnt, Castlelake aber zuletzt eine Hintertür für eine weitere Nachbesserung offen gelassen.

'HB': Porsche streicht weitere 4.000 Stellen



STUTTGART - Dem angekündigten weiteren Stellenabbau beim Sportwagenhersteller Porsche könnten nach Informationen des "Handelsblatts" bis zu 4.000 weitere Jobs zum Opfer fallen. Besonders betroffen sind dem Bericht zufolge Mitarbeiter in den Bereichen Management und Verwaltung. Am Entwicklungsstandort Weissach sollen rund 30 Prozent der Kapazitäten auf den Prüfstand.

Condor-Chef offen für Verkauf an Airline vom Golf



FRANKFURT - Der staatlich gestützte Ferienflieger Condor schließt bei der Suche nach einem neuen Eigentümer auch Interessenten aus der Golfregion nicht aus. "Natürlich muss man kein Prophet sein, um zu sagen, dass sich Condor wahrscheinlich an einem größeren Konglomerat andocken wird", sagte Condor-Chef Peter Gerber dem Magazin "Stern".

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-Johannes Boege folgt bei 'FAZ' auf Thomas Lindner als Geschäftsführer -Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden beenden Sanierung früher°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 74,22 auf Tradegate (06. Juli 2026, 15:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,47 %. Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,86 Mrd.. Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,29 %/+20,97 % bedeutet.



