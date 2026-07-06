Silber crasht. Was steckt dahinter?

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein chartorientiertes Sentiment: Kurzfristig gibt es eine Erholung, doch Kurs glitt zuletzt knapp unter Kreuzunterstützung bei 56$; die 18-Tage-Linie (~60$) wirkt als Widerstand. Fundamentales: potenzielle Angebotsknappheit durch Peru/Anden-Wassermangel. Beitrag 1 verweist, News sei eingepreist und der Kurs ca. 20$ tiefer. Gesamteinschätzung: gemischt, langfristige Ziele bleiben spekulativ.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 19,45503USD. Heute notiert Silber bei 61,69USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.170,65USD wert – ein Zuwachs von +217,06 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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