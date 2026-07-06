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    Starke Zahlen vom iPhone-Bauer

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    Foxconn mit Rekordquartal: KI-Nachfrage treibt Umsatz um 40%

    Foxconn übertrifft im zweiten Quartal 2026 alle Erwartungen: Der Apple- und Nvidia-Zulieferer steigert seinen Umsatz um fast 40 Prozent – angetrieben von boomender KI-Nachfrage. Doch die Geopolitik bleibt ein Risiko.

    Für Sie zusammengefasst
    Starke Zahlen vom iPhone-Bauer - Foxconn mit Rekordquartal: KI-Nachfrage treibt Umsatz um 40%
    Foto: Vernon Yuen - Nexpher via ZUMA Press Wire

    Der taiwanesische Tech-Riese Foxconn hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Elektronik, formal unter dem Namen Hon Hai Precision Industry bekannt, meldete einen Quartalsumsatz von 2,513 Billionen Neuen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 78,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von knapp 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Plus von 18 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2026. 

    Treiber des Wachstums war vor allem die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Das Segment Cloud- und Netzwerkprodukte, das unter anderem Server für Nvidia umfasst, verzeichnete ein kräftiges Umsatzplus. Aber auch das Geschäft mit intelligenter Unterhaltungselektronik, darunter iPhones, die Foxconn für Apple fertigt, legte signifikant zu.

    Hon Hai Precision Industry

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    ISIN:US4380908057WKN:A2N7M5
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    Besonders stark fiel der Juni aus: Mit einem Monatsumsatz von 821,8 Milliarden NT-Dollar übertraf Foxconn den bisherigen Rekordwert für diesen Monat deutlich. Zum Vergleich: Im Juni 2025 hatte das Unternehmen noch 540,2 Milliarden NT-Dollar umgesetzt. Im Jahresvergleich entspricht das einem Zuwachs von mehr als 52 Prozent.

    Für das laufende dritte Quartal erwartet Foxconn weiteres Wachstum, sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch im Jahresvergleich. KI-Rack-Lieferungen sollen weiter zulegen, und mit dem Beginn der Hochsaison für IKT-Produkte dürfte die Dynamik noch zunehmen. Allerdings mahnt das Unternehmen zur Vorsicht: Die volatile geopolitische und wirtschaftliche Lage müsse weiter beobachtet werden.

    Das erste Halbjahr 2026 schloss Foxconn mit einem kumulierten Umsatz von 4,64 Billionen NT-Dollar ab, ein Rekordwert für diesen Zeitraum und ein Anstieg von rund 35 Prozent gegenüber den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Trotz dieser Zahlen hinkt die Aktie der Marktentwicklung hinterher: Während der taiwanesische Gesamtmarkt seit Jahresbeginn um rund 61 Prozent zulegte, gewann die Foxconn-Aktie lediglich 4,3 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hon Hai Precision Industry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 13,30EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 15:32 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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    Starke Zahlen vom iPhone-Bauer Foxconn mit Rekordquartal: KI-Nachfrage treibt Umsatz um 40% Foxconn übertrifft im zweiten Quartal 2026 alle Erwartungen: Der Apple- und Nvidia-Zulieferer steigert seinen Umsatz um fast 40 Prozent – angetrieben von boomender KI-Nachfrage. Doch die Geopolitik bleibt ein Risiko.
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