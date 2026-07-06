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    Tech wackelt, Markt steigt

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    S&P 500 vor dem nächsten Sprung? Diese Sektoren übernehmen jetzt

    Chip-Aktien schwächeln, doch der S&P 500 steigt weiter. Fundstrat sieht darin ein starkes Signal. Diese Sektoren könnten den Index bis 8.000 Punkte treiben.

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    Tech wackelt, Markt steigt - S&P 500 vor dem nächsten Sprung? Diese Sektoren übernehmen jetzt
    Foto: Unsplash

    Der S&P 500 hat seine positive Dynamik am Montag fortgesetzt. Die Wall Street kommt aus einer starken Woche, in der der Dow Jones Industrial Average neue Rekordstände erreichte.

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    Bemerkenswert ist die breitere Basis der Rallye. Der Halbleitersektor gab zuletzt nach, obwohl Chipwerte in diesem Jahr viele Kursgewinne getragen hatten. Anleger nahmen Gewinne mit und schichteten in andere Branchen um.

    Für Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat, ist das ein positives Signal. Die Ausweitung der Sektorrotation sei "ein großes Plus". Finanzwerte, Gesundheitswerte und Industriewerte hätten neue Wochen-Allzeithochs erreicht und die Konsolidierung bei Halbleitern mehr als ausgeglichen.

    Der Rückgang bei Chipwerten sei zwar kurzfristig ein Gegenwind. Er habe die breiteren Indizes aber nicht belastet. Newton erwartet deshalb, dass der S&P 500 bis Mitte August die Marke von 8.000 Punkten erreichen kann. Zuletzt schloss der Index bei 7.483 Punkten. Bis zur Zielmarke fehlen rund sieben Prozent.

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    In dieser Woche richtet sich der Blick auf die Federal Reserve. Am Mittwoch wird das Protokoll der Juni-Sitzung veröffentlicht. Es war die erste Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh.

    Auch viele Wall-Street-Strategen bleiben für den Rest des Jahres 2026 bullish. Laut Yardeni Research unterscheiden sich die Prognosen für den S&P 500 aber deutlich. Die Spanne beträgt mehr als 1.200 Punkte.

    Yardeni Research selbst ist am bullischsten und sieht den Index zum Jahresende bei 8.250 Punkten. Oppenheimer und Citigroup erwarten jeweils 8.100 Punkte. Die Deutsche Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley rechnen mit 8.000 Punkten.

    Der Durchschnitt der Prognosen liegt bei 7.716 Punkten. Das entspräche einem Plus von rund drei Prozent. Am vorsichtigsten ist Stifel Nicolaus mit 7.000 Punkten. Die Bank of America liegt mit 7.100 Punkten ebenfalls am unteren Ende.

    Damit bleibt die Grundstimmung an der Wall Street positiv. Der Konsens erwartet aber nur noch moderate Gewinne. Nach der starken Rallye auf Rekordniveau muss nun die Sektorrotation zeigen, ob sie den nächsten Schub tragen kann.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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