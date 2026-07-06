DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Er rechne bei dem Maschinenbauer mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr, während das operative Ergebnis (Ebitda) moderat gestiegen sein dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil mache sich der ungünstige Euro-Dollar-Wechsekurs weiterhin in der Bilanz als Gegenwind bemerkbar./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 113,8EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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