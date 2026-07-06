DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Er prognostiziere einen Umsatzanstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bahntechnikkonzern sei auf einem guten Weg, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 68,15EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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