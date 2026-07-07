Großes Potenzial
KI-Boom treibt ASML an – Experten trauen ASML noch mehr zu
Der KI-Boom könnte ASML neuen Rückenwind geben. Bernstein erhöht das Kursziel deutlich und sieht weiteres Potenzial bei Schlüsseltechnologien für KI-Chips.
- Bernstein hebt Kursziel für ASML auf 2623 Dollar
- HNA-EUV Lithografie entscheidend für DRAM und KI-Chips
- Aktie stieg über 100 Prozent und Analysten raten Kauf
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Der Halbleiterausrüster ASML könnte nach Einschätzung von Bernstein vor einer weiteren Wachstumsphase stehen. Die Analysten sehen vor allem durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz zusätzliche Nachfrage nach den Lithografiesystemen des Unternehmens und haben deshalb ihr Kursziel für die in den USA notierten Aktien deutlich angehoben.
Bernstein erhöhte das Kursziel von 1.971 auf 2.623 US-Dollar. Damit liegt die neue Prognose klar über dem durchschnittlichen Analystenziel von 1.830,11 US-Dollar, das laut SeekingAlpha derzeit an der Wall Street erwartet wird. Die Investmentbank stuft die Aktie weiterhin mit „Outperform“ ein.
Ausbau der KI-Infrastruktur treibt Erwartungen
Analyst David Dai begründete die Anhebung mit einer deutlich stärkeren Nachfrage im Zuge des KI-Booms. "Wir erhöhen unsere Umsatzprognosen für ASML deutlich, nachdem sowohl bei fortschrittlicher Logik als auch bei der Kapazität für [dynamische Direktzugriffsspeicher (DRAM)] ein beispielloser, KI-getriebener Ausbau stattgefunden hat", schrieb Dai in einer Mitteilung an Kunden.
Zugleich erwartet der Analyst eine schnellere Einführung der sogenannten High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet-Technologie im Speichermarkt. "[Extrem-Ultraviolett-Technologie mit hoher numerischer Apertur] wird aufgrund der geringeren Belichtungskosten bei DRAM wahrscheinlich zuerst im DRAM-Bereich und erst später bei der Logik zum Einsatz kommen", erklärte er.
Der Optimismus erhält zusätzlich Gewicht durch die Erfolgsbilanz von Bernstein-Analyst David Dai: Er rangiert auf TipRanks auf Platz 267 von 12.355 Wall-Street-Analysten und kommt auf eine Erfolgsquote von 77 Prozent, womit er als besonders treffsicher gilt.
Schlüsseltechnologie für KI-Chips
ASML gilt als führender Anbieter von Lithografieverfahren im extremen Ultraviolettbereich mit hoher numerischer Apertur (HNA-EUV). Die Technologie spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung moderner Speicherlösungen wie DRAM und High-Bandwidth Memory, die für den Betrieb leistungsfähiger KI-Modelle benötigt werden.
Die Anlagen übertragen hochpräzise Strukturen auf Siliziumwafer und schaffen damit die Grundlage für moderne Mikrochips. Gerade im KI-Sektor wächst die Bedeutung solcher Komponenten kontinuierlich.
Analysten bleiben geschlossen optimistisch
Die starke Position im Markt spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. Die Aktie von ASML legte in Amsterdam innerhalb der vergangenen 12 Monate um mehr als 100 Prozent zu.
Mit seiner positiven Einschätzung steht Bernstein nicht allein. Nach Daten von LSEG empfehlen sämtliche 19 Analysten, die ASML beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als starken Kauf ein. Die Erwartungen an den niederländischen Technologiekonzern bleiben damit eng mit dem anhaltenden Ausbau der weltweiten KI-Infrastruktur verknüpft.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion