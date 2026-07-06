DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte mit Blick auf den Auftragseingang und den Umsatz schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme der Franzosen seien selbstverschuldet und erforderten eine sorgfältigere Planung, eine disziplinierte Umsetzung, eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen Abteilungen und möglicherweise eine stärker fokussierte Geschäftsstrategie./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 16,06EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
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