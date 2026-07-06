DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern verzeichne derzeit die im Jahresvergleich höchste Steigerung bei den Kosteneinsparungen und das höchste Niveau an zusätzlichen Ausgaben, schrieb Tom Sykes in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die entscheidende Frage werde nun sein, ob sich diese Entwicklung auch dann fortsetze, wenn die zusätzlichen Ausgaben zurückgingen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 90,35EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

