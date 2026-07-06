ARK setzt groß auf Krypto – Wood im Kaufrausch bei Circle, Coinbase & Bullish!

Zudem baute das Unternehmen seine Position im Nukleartechnologie-Unternehmen X-Energy weiter aus und kaufte über 406.000 Aktien, was einem Investitionsvolumen von rund 7,65 Millionen US-Dollar entspricht.

Auf der Kaufseite tätigte ARK die größten Zukäufe beim KI-gestützten Arzneimittelentwickler Recursion Pharmaceuticals und erwarb insgesamt mehr als 935.000 Aktien im Wert von knapp 3,4 Millionen US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!

Auch Beteiligungen mit Bezug zu digitalen Vermögenswerten standen weiterhin im Fokus. ARK kaufte 421.000 Aktien von Circle Internet und erhöhte damit sein Engagement um rund 28 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen 402.000 Aktien der Kryptobörse Bullish im Wert von 9,6 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus stockte ARK seine Positionen in Coinbase um mehr als 61.000 Aktien, in Robinhood Markets um rund 19.000 Aktien sowie in SoFi Technologies um 354.000 Aktien auf. Damit unterstrich ARK erneut seine optimistische Einschätzung des Krypto- und Fintech-Sektors.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Auch Tesla wurde erneut aufgestockt. Über die Fonds ARKK, ARKW und ARKX kaufte ARK im Wochenverlauf insgesamt knapp 97.000 Tesla-Aktien im Wert von rund 39 Millionen US-Dollar.

Ob Wood, oft gegen den Trend setzend, mit ihrer großen Wette auf Krypto-Unternehmen Recht behält, wird das laufende Jahr zeigen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!