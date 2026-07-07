Von Krypto-Zock zur KI-Rakete - TeraWulf verdaut Rücksetzer sehr schnell

Genau dieser Wandel bekommt jetzt einen gewaltigen Schub. TeraWulf hat mit Anthropic einen Mietvertrag über 20 Jahre abgeschlossen. Der KI-Konzern soll den Justified Data Campus in Hawesville im US-Bundesstaat Kentucky nutzen. Laut TeraWulf soll der Vertrag über die anfängliche Laufzeit rund 19 Milliarden US-Dollar an vertraglich gesicherten Erlösen bringen.

TeraWulf war lange vor allem als Bitcoin-Miner bekannt. Das Unternehmen betrieb stromintensive Rechenleistung, um Kryptowährungen zu schürfen. Doch diese alte Story verliert an Bedeutung. TeraWulf stellt sich zunehmend als Vermieter großer KI- und Hochleistungsrechenzentren neu auf. Aus einem Krypto-Zykluswert soll ein Anbieter langfristig vermieteter digitaler Infrastruktur werden.

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Der Campus soll speziell für KI-Infrastruktur gebaut werden. Nach Angaben des Unternehmens sind rund 400 Megawatt kritische IT-Last geplant. Erste Kapazitäten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2027 ans Netz gehen. Der vollständige Hochlauf ist für Anfang 2028 vorgesehen. Damit wird aus der bisherigen Fantasie eines KI-Schwenks ein konkreter Großauftrag mit einem der bekanntesten Namen der Branche.

Parallel trennt sich TeraWulf von seinem Anteil am Abernathy Joint Venture. Die 50,1-Prozent-Beteiligung geht an eine von Fluidstack geführte Investorengruppe. TeraWulf hatte rund 450 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert. Der Verkauf soll Kapital freisetzen, das nun in eigene KI-Infrastrukturprojekte fließen kann.

Wandel nimmt mehr als Gestalt an

TeraWulf will nicht nur Mining-Kapazität umwidmen, sondern dauerhaft am KI-Infrastrukturboom verdienen. Die Aktie reagierte entsprechend stark und legte vorbörslich deutlich zu. Besonders bemerkenswert: Der Nasdaq zeigte sich gleichzeitig schwächer. Die Rally war daher vor allem unternehmensgetrieben.

Mein Tipp: Die Fantasie kehrt zurück

Nach einer siebentägigen Verlustserie war die Aktie stark überverkauft. Der Anthropic-Deal lieferte genau den Auslöser, auf den kurzfristige Käufer gewartet hatten. Dazu kommt ein weiter positives Analystenumfeld. Häuser wie Morgan Stanley, Bernstein und Clear Street hatten zuletzt ihre Kursziele angehoben oder die Aktie positiv bewertet.

Trotzdem bleibt TeraWulf kein Selbstläufer. Das Unternehmen muss die neuen Verträge nun in echten operativen Cashflow verwandeln. Dafür braucht es Baufortschritt, Finanzierung, Stromzugang, Kundenabnahme und saubere Umsetzung. Der Deal mit Anthropic senkt das Nachfragerisiko deutlich. Das Ausführungsrisiko bleibt aber hoch.

Für die Aktie ist der Vertrag trotzdem ein Wendepunkt. TeraWulf verkauft Anlegern nicht mehr nur die Hoffnung auf steigende Bitcoin-Preise. Das Unternehmen verkauft langfristige KI-Mieterlöse. Genau das macht die Story berechenbarer, größer – und für die Börse deutlich spannender.

So sehen es wohl auch die Experten. Alle 16 Analysten, welche die Aktie auf dem Radar haben, empfehlen das Papier durch die Bank zum Kauf. Im Durchschnitt sehen sie ein Potenzial von etwas mehr als 70 Prozent. Die optimistischste Schätzung traut der Aktie sogar noch einen Zuwachs von mehr als 200 Prozent zu.

Mutige Anleger können daher auf die laufende Erholung aufspringen und darauf spekulieren, dass die Aktie ein neues Jahreshoch erklimmt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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