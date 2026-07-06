BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Gesprächen mit dem Chemiekonzern anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Unternehmenskommunikation rund um die Resultate des Agrarchemie- und Pharmakonzerns sei positiv gewesen, schrieb James Hooper in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick für das dritte Quartal erscheine solide, was laut Hooper auf eine baldige Anhebung der Unternehmensprognose für 2026 hindeute. Allerdings könnte die Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage dazu führen , dass BASF die Prognose konservativer anhebe, als es die Analysten im Schnitt erwarten./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 47,48EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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