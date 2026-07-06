Börsen Start Update
Börsenstart USA - 06.07. - Dow Jones schwach -0,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 52.761,85 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: IBM +3,13 %, Cisco Systems +2,58 %, Boeing +2,36 %, Goldman Sachs Group +2,21 %, Apple +1,28 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,82 %, Amgen -2,57 %, Procter & Gamble -2,35 %, Johnson & Johnson -2,14 %, The Home Depot -2,14 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.697,46 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Astera Labs +6,92 %, Palo Alto Networks +6,16 %, Advanced Micro Devices +5,60 %, Monolithic Power Systems +5,31 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,16 %
Flop-Werte: O'Reilly Automotive -6,54 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,45 %, Micron Technology -4,48 %, SanDisk Corporation -3,98 %, Lam Research -3,35 %
Der S&P 500 steht bei 7.511,83 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.
Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +6,79 %, Qnity Electronics +6,40 %, Palo Alto Networks +6,16 %, GE Vernova +5,80 %, Advanced Micro Devices +5,60 %
Flop-Werte: O'Reilly Automotive -6,54 %, Autozone -5,76 %, Tractor Supply -4,88 %, Micron Technology -4,48 %, General Mills -4,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.