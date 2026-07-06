Börsenstart USA - 06.07. - Dow Jones schwach -0,17 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.761,85 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: IBM +3,13 %, Cisco Systems +2,58 %, Boeing +2,36 %, Goldman Sachs Group +2,21 %, Apple +1,28 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,82 %, Amgen -2,57 %, Procter & Gamble -2,35 %, Johnson & Johnson -2,14 %, The Home Depot -2,14 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.697,46 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Astera Labs +6,92 %, Palo Alto Networks +6,16 %, Advanced Micro Devices +5,60 %, Monolithic Power Systems +5,31 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,16 %

Flop-Werte: O'Reilly Automotive -6,54 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,45 %, Micron Technology -4,48 %, SanDisk Corporation -3,98 %, Lam Research -3,35 %

Der S&P 500 steht bei 7.511,83 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: Dell Technologies Registered (C) +6,79 %, Qnity Electronics +6,40 %, Palo Alto Networks +6,16 %, GE Vernova +5,80 %, Advanced Micro Devices +5,60 %

Flop-Werte: O'Reilly Automotive -6,54 %, Autozone -5,76 %, Tractor Supply -4,88 %, Micron Technology -4,48 %, General Mills -4,47 %