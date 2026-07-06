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    Aktien New York

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    Dow stagniert nach Rekordhoch - Nasdaq zeigt Stärke

    Für Sie zusammengefasst
    • Uneinheitlicher Start an US-Aktienmärkten nach Feiertag
    • Technologiewerte treiben Nasdaq 100 klar nach oben
    • Dow gab nach Zwischenhoch moderate Gewinne wieder ab
    Aktien New York - Dow stagniert nach Rekordhoch - Nasdaq zeigt Stärke
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street am Montag schwertaten, legten die Technologiewerte an der Nasdaq teilweise kräftig zu.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte zwar unmittelbar mit Handelsbeginn ein Rekordhoch bei gut 52.052 Punkten. Anschließend gab der Dow die moderaten Gewinne aber wieder ab und verlor zuletzt 0,1 Prozent auf 52.860 Punkte.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um 1,1 Prozent auf 29.672 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.516 Punkte./bek/he

    US Tech 100

    +0,44 %
    +0,82 %
    +1,84 %
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    +29,97 %
    +95,37 %
    +101,07 %
    +572,08 %
    +983,91 %
    ISIN:US6311011026WKN:A0AE1X

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie

    Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 52.713 auf Ariva Indikation (06. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um -6,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 17,10 Mrd..

    Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3600 %.





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