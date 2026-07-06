Dow stagniert nach Rekordhoch - Nasdaq zeigt Stärke

Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um 1,1 Prozent auf 29.672 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.516 Punkte./bek/he

Wohl keine Erhöhung, aber

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dow Aktie

Die Dow Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 52.713 auf Ariva Indikation (06. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dow Aktie um -6,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Dow bezifferte sich zuletzt auf 17,10 Mrd..

Dow zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3600 %.