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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Dow nach Rekordhoch ins Minus - Nasdaq zeigt Stärke

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte uneinheitlich nach Feiertagswochenende
    • Dow erreichte Rekordhoch und gab Gewinne wieder ab
    • Halbleiter kurbeln Märkte an wegen Samsung und SK Hynix
    ROUNDUP/Aktien New York - Dow nach Rekordhoch ins Minus - Nasdaq zeigt Stärke
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street am Montag schwertaten, legten die Technologiewerte an der Nasdaq teilweise kräftig zu.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte zwar unmittelbar mit Handelsbeginn ein Rekordhoch bei gut 52.052 Punkten. Anschließend gab der Dow die moderaten Gewinne aber wieder ab und verlor zuletzt 0,3 Prozent auf 52.753 Punkte.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um 1,1 Prozent auf 29.671 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.512 Punkte.

    Halbleiterwerte legten teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft. Die Papiere der Chip-Titel Micron , Intel und AMD verbuchten Kursaufschläge zwischen drei und sieben Prozent.

    Die Anteilscheine von Apple blieben mit plus 0,2 Prozent etwas hinter der Tech-Stärke zurück. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie gewann fast sechs Prozent./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,38 % und einem Kurs von 498,5 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -11,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -39,68 %/+74,75 % bedeutet.





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