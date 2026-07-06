Sender ITV verkauft Mediensparte an Sky

Die Vereinbarung braucht laut Sky noch die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. ITV ist Großbritanniens größter kommerzieller Fernsehsender, hat jedoch als Public Service Broadcaster einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Fernsehsender sollen frei empfangbar und ITVX weiterhin kostenlos angeboten werden, heißt es. Die Aktie von ITV notierte am Montagnachmittag nach einem festen Start nahezu unverändert./pba/DP/mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 212,2 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +5,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 281,28 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,33USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +64,92 %/+91,90 % bedeutet.