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    Microsoft streicht tausende Jobs im Xbox-Spielegeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft streicht rund 3.200 Stellen bei Xbox
    • Umbau reduziert Managementebenen auf drei bis fünf
    • Strebt Wachstum für über eine Milliarde Nutzer
    Microsoft streicht tausende Jobs im Xbox-Spielegeschäft
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs des Bereichs weg. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter. So durchlaufe manche Arbeit 14 Management-Ebenen und die komplexe Organisation bremse Entscheidungen. Nach dem "Reset" solle es künftig nur noch drei bis fünf Management-Stufen geben.

    Im ersten Schritt werden sofort zunächst 1.600 Stellen abgebaut, die restlichen sollen binnen zwölf Monaten gestrichen werden. Es sei "der bedeutendste Umbau der Xbox-Geschichte", schrieb Sharma.

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    Eine Milliarde Nutzer täglich als Ziel

    Zudem verlassen vier Spieleentwickler-Studios den Konzern. Sharma verwies unter anderem darauf, dass die Spielerzahl und die Zeit, die sie mit Gaming auf der Xbox-Plattform verbringen, in den vergangenen Jahren gesunken seien.

    Microsoft hatte bereits nach der rund 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Videospiel-Konzerns Activision Blizzard Ende 2023 tausende Jobs gekürzt. Sharma schrieb zugleich, sie strebe mit dem Umbau ein zukünftiges Wachstum für das Xbox-Geschäft an und wolle, dass das Unternehmen mit der Zeit auf mehr als eine Milliarde Nutzer täglich komme./so/DP/jha

    Microsoft

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 336,6 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,02 %/+89,52 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Microsoft aus KI-Investitionen tatsächlich Profit schlagen kann und wie sich das auf Kurs und Bewertung auswirkt. Diskutiert werden CoPilot-Preise (ca. €26–30/Monat), M365-Kopplung, Wettbewerb durch günstigere chinesische Anbieter, Kostendruck durch Token-Abrechnung, mögliche Stellenstreichungen, strategische Infrastruktur- und Quanteninvestitionen sowie ein KGV von ~20 als Ausdruck von Skepsis.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.

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    dpa-AFX
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