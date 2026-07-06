Devisen
Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1415 US-Dollar
- Euro am Montag gesunken, EZB-Referenz 1,1415 USD
- Dollar kostete 0,8760 Euro, Vortag 0,8735
- EZB-Referenzen: GBP 0,85538, JPY 185,31, CHF 0,9201
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1415 (Freitag: 1,1448) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8760 (0,8735) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85538 (0,85720) britische Pfund, 185,31 (184,48) japanische Yen und 0,9201 (0,9190) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???