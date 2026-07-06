Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
HENSOLDT
Tagesperformance: +5,47 %
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 1
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Hensoldt gemischt bis leicht positiv. Wachstums-Potenzial in Radar/Sensorik/Optronik wird betont; der jüngste Rebound zeigt ca. 7% Tagesplus. 14 Tage: Aufwärtsstimmung, aber Bewertung hoch. KGV-Diskussionen: ca. 40 basierend auf 2026-Gewinnschätzung; forward-KGV ähnliche Werte, während andere vor KGV um 100 warnen. Spekulationen über US-Anteilekäufe oder KNDS-Deals; Anleger bleiben risikobewusst.
Nordex
Tagesperformance: -4,92 %
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 2
Performance 1M: +14,11 %
Performance 1M: +14,11 %
PVA TePla
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 3
Performance 1M: +7,98 %
Performance 1M: +7,98 %
Nemetschek
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 4
Performance 1M: -13,55 %
Performance 1M: -13,55 %
Bechtle
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 5
Performance 1M: -1,80 %
Performance 1M: -1,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Hensoldt gemischt bis leicht positiv. Wachstums-Potenzial in Radar/Sensorik/Optronik wird betont; der jüngste Rebound zeigt ca. 7% Tagesplus. 14 Tage: Aufwärtsstimmung, aber Bewertung hoch. KGV-Diskussionen: ca. 40 basierend auf 2026-Gewinnschätzung; forward-KGV ähnliche Werte, während andere vor KGV um 100 warnen. Spekulationen über US-Anteilekäufe oder KNDS-Deals; Anleger bleiben risikobewusst.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,77 %
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 6
Performance 1M: +2,08 %
Performance 1M: +2,08 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 7
Performance 1M: +4,57 %
Performance 1M: +4,57 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 8
Performance 1M: +5,06 %
Performance 1M: +5,06 %
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