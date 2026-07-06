Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 1
Performance 1M: +6,74 %
Performance 1M: +6,74 %
Bayer
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 2
Performance 1M: +48,31 %
Performance 1M: +48,31 %
argenx
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 3
Performance 1M: +7,81 %
Performance 1M: +7,81 %
Vinci
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 4
Performance 1M: +3,69 %
Performance 1M: +3,69 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -8,30 %
Performance 1M: -8,30 %
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