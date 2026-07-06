Goldman hebt Ziel für Auto1 auf 36,50 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 25,80 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +15,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,29 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +23,65 %/+42,97 % bedeutet.