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    ANALYSE-FLASH

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    MWB Research senkt Symrise auf 'Hold' - Fairer Wert fast erreicht

    Für Sie zusammengefasst
    • MWB Research hebt Kursziel Symrise auf 100 Euro
    • Aktien von Buy auf Hold abgestuft wegen Kursanstieg
    • Kurspotenzial abhängig von organischem Umsatzwachstum
    ANALYSE-FLASH - MWB Research senkt Symrise auf 'Hold' - Fairer Wert fast erreicht
    Foto: Symrise

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Symrise von 95 auf 100 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Abed Jarad verwies in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung auf den jüngsten Kursanstieg der Papiere, die nun nahe ihrem fairen Wert notierten. Die Geschäftstrends zum Jahresauftakt dürften sich im zweiten Quartal und darüber hinaus verbessern. Das weitere Kurspotenzial des Aromenherstellers hänge aber von einer dauerhaften Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums sowie einem nachlassenden Gegenwind seitens des Geschäftsumfelds und der Wechselkursentwicklungen ab./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 89,78 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +5,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12,50 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -16,26 %/+11,66 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 94,04, was eine Steigerung von +4,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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