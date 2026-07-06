MWB Research senkt Symrise auf 'Hold' - Fairer Wert fast erreicht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 89,78 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +5,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12,50 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -16,26 %/+11,66 % bedeutet.