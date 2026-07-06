Jefferies hebt Ziel für Puma auf 27,50 Euro - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 27,72 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -9,94 %/+18,88 % bedeutet.