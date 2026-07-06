ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Puma auf 27,50 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für Puma auf 27,50 Euro
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielanhebung
- Neugewichtung wegen Anta Übernahmewahrscheinlichkeit
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 23 auf 27,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel spiegele primär eine Neugewichtung seiner Annahmen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines eigenständigen Fortbestands des Unternehmens gegenüber einer Übernahme durch Anta wider, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Sonntag. Die Quartalszahlen Ende Juli sollten eher wenig Relevanz für die unveränderte Anlagestory haben. Denn die erneute Einbindung des Großhandels in die Strategie des Sportwarenherstellers bleibe wohl ein schrittweiser Prozess./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 27,72 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,09 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -9,94 %/+18,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 27,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.
Quartalszahlen haben noch eine Bedeutung für das Tempo der Neuaufstellung und für eine Abschätzung vom nachhaltigen Gewinn später. Diese ganzen Analysten vermitteln ein tief verlorenes und der Adoption durch den neuen Aktionär bedürftiges Bild, dem mag ich so nicht folgen.