ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Bayer auf 62,50 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Bayer Kursziel auf 62,50 Euro
- Bewertungszeitraum verschoben Abschlag reduziert
- Anlegerfokus auf mögliche Konzernaufspaltung und Rabatt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 55 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley verschob am Montag seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft, reduzierte den Abschlag auf das Pharmageschäft und senkte seine Schätzungen für die Kapitalkosten aufgrund gesunkener Risiken aus den Rechtsstreitigkeiten der Leverkusener. Hinsichtlich der Quartalsergebnisse erwartet der Experte keine größeren Überraschungen. Nach dem Glyphosat-Thema dürfte sich der Fokus der Anleger zunehmend auf eine mögliche Konzernaufspaltung richten - und eine Reduzierung des Bewertungsabschlags./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 02:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 51,86 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +14,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,97 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -10,75 %/+20,29 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 62,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Nicht vergessen , am 2.6 lagen wir unter 34 Euro - heute in der Spitze 20 Euro höher . Eine Verschnaufpause ohne neue , wirklich treibende news ist m. E. sehr wahrscheinlich . Wer nachlegen will , sollte etwas warten !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Aktie Bayer liefert heute fettes Alpha zum Dax, zum Gesamtmarkt.....meine Überzeugung...dass werden wir noch sehr oft so sehen.....