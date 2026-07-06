Goldman hebt Ziel für Bayer auf 62,50 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 51,86 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +14,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,97 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -10,75 %/+20,29 % bedeutet.