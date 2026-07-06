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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für Bechtle auf 34,50 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Kursziel für Bechtle auf 34,50 Euro
    • Einstufung bleibt auf Buy trotz vorsichtiger Erwartungen
    • Analyst Wolf hebt Schätzungen leicht an und rollt Basis
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Bechtle auf 34,50 Euro - 'Buy'
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 34 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 12. August dürften eine ähnliche Geschäftsdynamik wie zum starken Jahresauftakt zeigen, schrieb Andreas Wolf am Freitag in seinem Ausblick. Eine Anhebung der Jahresziele erwartet er aber nicht, da die Messlatte aus dem Vorjahr für die zweite Jahreshälfte immer noch hoch liege. Wolf hob indes seine Schätzungen ein wenig an und rollte die Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,03 % und einem Kurs von 32,60 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +6,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +4,17 %/+37,87 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 34,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,50, was eine Steigerung von +5,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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