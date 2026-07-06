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    ANALYSE-FLASH

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    Kepler Cheuvreux senkt Continental auf 'Hold' - Gewinnmitnahmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Continental von 75 auf 80 Euro erhöht
    • Abstufung von Buy auf Hold nach starkem Kursverlauf
    • Besson rät zu Gewinnmitnahmen und kürt Michelin
    ANALYSE-FLASH - Kepler Cheuvreux senkt Continental auf 'Hold' - Gewinnmitnahmen
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Continental von 75 auf 80 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Thomas Besson rät am Montag zu Gewinnmitnahmen. Die Unterschrift unter den Verkauf von ContiTech besiegle den finalen Schritt des jahrelangen Konzernumbaus - und damit den letzten größeren Kurstreiber. Besson kürt nun Michelin zum Favoriten der Branche./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

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    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 74,38 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,86 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,29 %/+20,97 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Cheuvreux

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,12, was eine Steigerung von +5,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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