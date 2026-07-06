Kepler Cheuvreux senkt Continental auf 'Hold' - Gewinnmitnahmen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 74,38 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,86 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -11,29 %/+20,97 % bedeutet.