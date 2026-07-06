ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Evonik auf 16 Euro - 'Neutral'
- UBS hebt Evonik-Kursziel von 14 auf 16 Euro
- UBS belässt Einstufung auf Neutral ohne Änderung
- Bell hebt Prognose trotz schwächerer Volumendynamik
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine gegenüber dem Jahresauftakt nachlassende Dynamik beim Geschäftsvolumen belegen, schrieb Christian Bell am Montag in seinem Ausblick. Die Nachfrage sollte aber gut bleiben. Bell hob seine Jahresprognose für das Vorsteuerergebnis an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,02 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,46 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+25,00 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 16 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Prognoseanhebung:
Morgen stellt sich die IR mal wieder live Fragen von Privatanlegern hier:
RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien
Di, 09.06.26 08:16· Quelle: dpa-AFX
Bereits ausstehend seien drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über jeweils 500 Millionen Euro oder insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Eine der Anleihen läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang die Jahre davor erholt.