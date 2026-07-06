UBS hebt Ziel für Evonik auf 16 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,02 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,46 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+25,00 % bedeutet.