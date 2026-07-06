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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank nimmt Nemetschek mit 'Buy' wieder auf, Ziel 75 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Research nimmt Nemetschek mit Buy auf
    • Kursziel 75 Euro nach überarbeiteten Schätzungen
    • HCSS-Zukauf stärkt Nordamerika und Infrastruktur
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank nimmt Nemetschek mit 'Buy' wieder auf, Ziel 75 Euro
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 75 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Seine überarbeiteten Schätzungen berücksichtigten nun die Erstquartalszahlen, die Übernahme von HCSS und Wechselkurseffekte, schrieb Nicolas Herms in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der hochwertige Zukauf passe strategisch zu dem Bausoftware-Spezialisten und stärke das Geschäft in Nordamerika sowie das Engagement im robusteren Markt für öffentliche Infrastruktur./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 57,15 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +10,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 6,61 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -3,03 %/+99,13 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 75 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00, was eine Steigerung von +31,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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