ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Tonies auf 19 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel von 14,50 auf 19 Euro
- Einstufung bleibt Buy, Fokus auf vorhersagbarem Umsatz
- Analyst sieht Potenzial im US-Markt und hebt EPS
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies von 14,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das gut vorhersagbare künftige Umsatzwachstum habe beim ersten Kapitalmarkttag des Spielwarenherstellers im Juni im Fokus gestanden, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. Er sieht vor allem noch im US-Markt Luft nach oben und hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 13,00 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,15 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +7,20 %/+45,48 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 19 Euro
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Heute fetter Rücksetzer.
ich denke, dass die ältere Zielgruppe noch nicht so recht angesprochen wird. Zum Beispiel könnten im Pflegeheim auch solche Boxen mit Schlagerfiguren ausgestattet werden - was im Kindergarten klappt, klappt auch bei älteren Kleinkindern ;-) Hoffe auf das baldige Erscheinen von Pokemon-Tonies!
Heute veranstaltet Tonies seinen ersten Capital Markets Day und vorab wurden einige wichtige Eckdaten bekannt gegeben (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/6879848… ):
"tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16-18 % zu steigern"