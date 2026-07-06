Rutte ruft zu weiterer Unterstützung für die Ukraine auf

ANKARA (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Verbündeten vor ihrem Gipfeltreffen in Ankara zu weiterer Unterstützung für den Abwehrkampf der Ukraine aufgerufen. "Die Ukraine verändert derzeit dank des Mutes, des Engagements und des Einfallsreichtums ihrer Streitkräfte die Dynamik auf dem Gefechtsfeld", sagte der Niederländer in Ankara.

Doch das von Russland angegriffene Land brauche anhaltende Unterstützung, insbesondere im Bereich der Luftabwehr, sagte Rutte. Er verurteilte die fortgesetzten Drohnen- und Raketenangriffe Russlands auf ukrainische Städte.