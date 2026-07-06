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    Rutte ruft zu weiterer Unterstützung für die Ukraine auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Rutte fordert dringend anhaltende Luftabwehrhilfe
    • Rutte verurteilt Drohnen und Raketenangriffe
    • Rutte fordert Beitrag aller Partner für Sicherheit
    Rutte ruft zu weiterer Unterstützung für die Ukraine auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ANKARA (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Verbündeten vor ihrem Gipfeltreffen in Ankara zu weiterer Unterstützung für den Abwehrkampf der Ukraine aufgerufen. "Die Ukraine verändert derzeit dank des Mutes, des Engagements und des Einfallsreichtums ihrer Streitkräfte die Dynamik auf dem Gefechtsfeld", sagte der Niederländer in Ankara.

    Doch das von Russland angegriffene Land brauche anhaltende Unterstützung, insbesondere im Bereich der Luftabwehr, sagte Rutte. Er verurteilte die fortgesetzten Drohnen- und Raketenangriffe Russlands auf ukrainische Städte.

    "Erst in der vergangenen Nacht gab es einen weiteren schrecklichen Angriff", sagte Rutte. Während die Ukraine weiter ihre Souveränität verteidige, müssten die Bündnispartner sicherstellen, dass die Ukraine das erhalte, was sie benötige.

    Rutte sagte: "Und lassen Sie mich ganz klar sagen: Alle Bündnispartner müssen ihren Beitrag leisten, damit unsere Unterstützung für die Ukraine weiterhin fließt, denn die Sicherheit der Ukraine ist eng mit unserer eigenen verbunden."/cn/DP/jha







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