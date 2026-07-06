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    Steuer auf Spirituosen soll um 20 Prozent steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Spirituosensteuer ab 1 Januar 2027 plus 20 Prozent
    • Mehreinnahmen 455 Millionen Euro jährlich erwartet
    • Steuererhöhung soll Konsum senken, Krebsfälle mindern
    Steuer auf Spirituosen soll um 20 Prozent steigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Spirituosen wie Rum, Wodka und Korn und weitere alkoholische Getränke sollen nach Plänen der Bundesregierung höher besteuert werden. Zum 1. Januar 2027 sollen die Steuersätze um jeweils 20 Prozent steigen, wie ein Gesetzentwurf des Finanzministeriums vorsieht, den das Kabinett auf den Weg brachte. Erwartet werden dadurch Mehreinnahmen von 455 Millionen Euro bezogen auf ein volles Jahr, die in den Bundeshaushalt fließen sollen.

    Anfang 2027 erhöht werden sollen außerdem die Steuern auf Champagner, Sekt, Likörweine und Alkopops. Nicht betroffen ist die Biersteuer, für Wein besteht keine besondere Steuer. Geregelt werden sollen die Anhebungen in einem begleitenden Gesetz zum Etat 2027. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

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    Erhöhungen der Alkohol- und der Tabaksteuer hatte das Kabinett schon im April beim Beschluss der Eckwerte als eine der Maßnahmen angepeilt, um Lücken zu schließen. Die Gesetzesänderung erfolge auch aus gesundheitspolitischen Erwägungen, erklärte das Ministerium.

    Kommission empfahl mehrere Anhebungen

    Eine Steuererhöhung bei Spirituosen gehörte zu den Vorschlägen einer vom Gesundheitsministerium eingesetzten Kommission für eine finanzielle Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Sie empfahl gleich drei jährliche Anhebungen von 2027 bis 2029. Damit sei ein sinkender Konsum zu erwarten, was jährlich etwa 1.000 Krebsfälle vermeiden könnte. Da Spirituosen beim Rauschtrinken unter oft preissensiblen jüngeren Leuten eine Rolle spielten, sei auch mit einem Rückgang weiterer Kosten zu rechnen, etwa für Unfälle./sam/hoe/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 53,62 auf Tradegate (06. Juli 2026, 16:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um -0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von British American Tobacco bezifferte sich zuletzt auf 115,81 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,70GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 54,00GBP was eine Bandbreite von -32,94 %/+0,60 % bedeutet.





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