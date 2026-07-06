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    Aktien Frankfurt Schluss

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    DAX kurzzeitig über 25 900 Punkten – Rüstungsaktien wieder gesucht

    Der DAX hat im heutigen Handelsverlauf ein neues Rekordhoch knapp über 25 900 Punkten erreicht und befindet sich damit auf gutem Weg, die nächste runde Marke in den kommenden Stunden oder Tagen zumindest mal zu testen.

    Anleger griffen weiter bei zyklischen Branchen zu und sahen sich durch positive Fundamentaldaten in Form der deutschen Industrieaufträge und der Erzeugerpreise aus der Eurozone bestätigt. 

    Seit einigen Tagen findet an Europas Börsen eine Rotation statt, weg von den Technologiewerten hin zu den Aktien aus der Old Economy. Die Anleger setzen zum einen auf die saisonalen Aspekte dieser Neuallokation als auch auf eine potenzielle Stabilisierung der Wirtschaftsleistung. Zudem stützen die rückläufige Preisentwicklung und damit abnehmende Inflationssorgen die positive Dynamik. Noch aber fehlt es sowohl an einer Zunahme der Marktbreite als auch am insgesamt steigenden Investoreninteresse am deutschen Aktienmarkt. Allein die Branchenrotation dürfte für den DAX nicht ausreichen, im ersten Anlauf bereits die Marke von 26 000 Punkten nachhaltig überwinden zu können. 

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    Rüstungsaktien konnten zum Wochenstart von den schwierigen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine profitieren. Die von den USA moderierten Gespräche verlaufen weiter nur sehr zäh und wurden bislang nicht vom erhofften Erfolg gekrönt. Es deutet sich vielmehr eine komplexe Situation an, die sich nicht in kurzer Zeit lösen lässt. Daher legt sich der Fokus der Investoren nach der Konsolidierung wieder auf die Aktien von Rheinmetall, Renk und Hensoldt. Zudem bahnt sich ein zunehmender Konsolidierungsdruck in der Branche an. Mit der geplanten Übernahme des Drohnenspezialisten Exail durch Thales kommt Dynamik in den Sektor. 

    Bei den hochbewerteten Technologiebranchen bleibt der Reiz der Anleger, auf den Verkaufsknopf zu drücken, weiter vorhanden. Es ist fraglich, ob und welche Unternehmen von der Investitionsdynamik im KI-Sektor profitieren. Es wächst die Skepsis derjenigen, die sich jetzt die einzelnen Unternehmen genau anschauen. Die Zeit des kompletten Branchenkaufs ist zunächst vorbei und wird in diesen Tagen von einer Aktienselektion abgelöst.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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