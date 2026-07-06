Dell Technologies Registered (C) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 06.07.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 371,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,42 % zugelegt, was einem Anstieg von +25,68 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +133,74 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -0,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +222,32 % gewonnen.

Während Dell Technologies Registered (C) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %. Damit gehört Dell Technologies Registered (C) heute zu den auffälligeren Werten.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,44 % 1 Monat +2,98 % 3 Monate +133,74 % 1 Jahr +229,36 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 06.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,86 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,07 %. IBM notiert im Plus, mit +3,44 %. NetApp notiert im Plus, mit +3,94 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +5,45 % zu HP notiert im Plus, mit +3,05 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.