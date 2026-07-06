JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal gebe es für die Margen des Betreibers von Internetplattformen nur wenig Spielraum nach oben, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Montag. Erst im zweiten Halbjahr könne sich die Profitabilität verbessern./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 73,60EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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