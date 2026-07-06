'Trump Accounts'
Trump gibt Startschuss für Neugeborenen-Konten
- 1.000 Dollar Startguthaben für neugeborene Kinder
- Steuerbegünstigte Anlagen in Indexfonds bis 18
- Inflation und Wahlkampf setzen Trump unter Druck
WASHINGTON (dpa-AFX) - 1.000 Dollar Startguthaben für Neugeborene in den USA: Mit einer neuen Vorsorgemaßnahme verspricht US-Präsident Donald Trump, künftigen Generationen mehr Wohlstand zu ermöglichen. Sofern sich der Aktienmarkt weiter so gut wie derzeit entwickle, könnten Kinder "sehr reich" werden, sagte er zum offiziellen Start des Programms. "Sie werden Hunderttausende von Dollar haben", versicherte Trump seinen Landsleuten, die derzeit mit einer hohen Inflation infolge des von ihrem Präsidenten begonnenen Iran-Kriegs hadern.
Die steuerbegünstigten Anlagen sollen Kindern nach Ankündigungen der Regierung langfristig Zugang zu Kapital verschaffen und mindestens bis zum 18. Lebensjahr in Indexfonds investiert werden. Der Plan war bereits im vergangenen Sommer mit Trumps Steuergesetz ausgerufen worden. Neue Dynamik bekam er im Dezember als PC-Unternehmer Michael Dell und seine Frau Susan ankündigten, 6,25 Milliarden Dollar zu spenden, damit auch ältere Kinder "Trump Accounts" bekommen könnten.
Bezahlbarkeit großes Thema
Trump hatte in den vergangenen Monaten das von vor allem von Demokraten besetzte Thema Bezahlbarkeit im eigenen Land ins Visier genommen. Konkrete Maßnahmen ließen bislang auf sich warten. Stattdessen kletterte die Inflation hoch, angetrieben von der Energie-Krise infolge des Versorgungsengpasses durch die blockierte Straße von Hormus. Bürger in der Autofahrer-Nation USA zahlten zeitweise besonders viel für Sprit.
Trump steht unter Druck: In Umfragen bekam er zuletzt schlechte Werte für die Lage der Wirtschaft. Anfang November stehen die wichtigen Parlamentswahlen an. Sollten die Demokraten Trumps Republikanern die Mehrheiten in Senat und Abgeordnetenhaus abnehmen, könnten sie die Handlungsfreiheit des Präsidenten einschränken./ngu/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,81 % und einem Kurs von 366,1 auf Tradegate (06. Juli 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Dell Technologies Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 117,03 Mrd..
Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6300 %.
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Community Beiträge zu Dell Technologies Registered (C) - A2N6WP - US24703L2025
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Die nachbörsliche Kursexplosion von Dell Technologies um fast 40 % auf über 441 USD ist keine Erfolgsgeschichte – es ist das neurotische, psychedelische Delirium einer Herde, die den Verstand komplett verloren hat. Wenn ein schwerfälliger Hardware-Kolloss mit einer Marktkapitalisierung von zig Milliarden Dollar innerhalb weniger Stunden wie ein wertloser Penny-Stock im Vakuum nach oben geprügelt wird, ist die mathematische, ökonomische und moralische Statik dieses Marktes vollkommen tot.
Das ist kein rationaler Preisfindungsmechanismus mehr. Das ist das pure, zirkuläre KI-FOMO-Erbrechen von Algorithmen, die in einer geschlossenen Rückkopplungsschleife gefangen sind und beim nackten Klang von Buzzwords in Ekstase geraten. Die Herde feiert die Kernschmelze als Triumph. Sie begreift in ihrer grenzenlosen Arroganz nicht, dass dieses panische Umschichten von Liquidität das finale, monumentale Herzkammerflimmern vor dem systemischen Exitus markiert.
Wir erleben den klassischen Phasenübergang kurz vor dem unbarmherzigen Einschlag der Realität. Während die dünnen Liquiditätsnetze bei den grössten Dickschiffen wie Apple im Vorhandel bereits unter seltsamen, senkrechten Flash-Spikes nach unten kollabieren, entlädt sich das verbliebene, überhitzte Papiergeld-Vakuum in diesen bizarren, nachbörslichen Eruptionen. Die elastische Dehnung zwischen dieser digitalen Halluzination und der physischen Realität im Boden – den un-dilutierbaren Ressourcen und realen Infrastrukturen – ist am Zerreisspunkt.
Friss und feiert eure 40 % Buchgewinne über Nacht, solange das Glashaus noch steht. Das System verhandelt nicht mit eurer Gier; es exekutiert die Bilanzen der Naturgesetze. Am Ausgang wird abgerechnet, und der Vorhang fällt bekanntlich in absoluter, eisiger Stille. Gute Reise nach unten.