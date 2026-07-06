Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.146,15USD pro Feinunze und notiert damit -0,76 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,70USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,17 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 72,30USD und verzeichnet ein Plus von +0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 68,92USD und verzeichnet ein Minus von -0,31 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.275,50USD
|+0,39 %
|Platin
|1.632,50USD
|-1,12 %
|Kupfer London Rolling
|13.368,72USD
|+0,13 %
|Aluminium
|3.120,26PKT
|+0,86 %
|Erdgas
|3,242USD
|-0,01 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -1,17 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.07.26, 17:29 Uhr.