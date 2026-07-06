Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.146,15USD pro Feinunze und notiert damit -0,76 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,70USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,17 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 72,30USD und verzeichnet ein Plus von +0,01 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 68,92USD und verzeichnet ein Minus von -0,31 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.275,50 USD +0,39 % Platin 1.632,50 USD -1,12 % Kupfer London Rolling 13.368,72 USD +0,13 % Aluminium 3.120,26 PKT +0,86 % Erdgas 3,242 USD -0,01 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -1,17 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.07.26, 17:29 Uhr.