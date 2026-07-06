AKTIE IM FOKUS
Stellenabbau brockt Microsoft Kursverlust ein
- Microsoft streicht rund 3200 Jobs bei Xbox
- Aktie verliert 1,5 Prozent auf knapp 385 US-Dollar
- Xbox-Geschäft soll drastisch umkrempelt werden
NEW YORK (dpa-AFX) - Stellenstreichungen im Xbox-Spielegeschäft von Microsoft haben der Aktie am Montag Kursverluste beschert. Während Technologieaktien zum Wochenauftakt teils kräftig zulegten, gaben die Papiere des Software-Giganten um 1,5 Prozent auf knapp 385 US-Dollar nach.
Der Konzern aus Redmond im Bundesstaat Washington streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs des Bereichs weg. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter.
Microsoft-Aktien sind dem Gesamtmarkt und dem Technologiesektor zuletzt hinterhergelaufen. Allein seit Jahresbeginn beläuft sich der Kursverlust auf mehr als 20 Prozent. Dem steht ein Aufschlag des Sektors Information Technology von fast 12 Prozent gegenüber. Der US-Technologiesektor Nasdaq 100 , in dem Microsoft ein Schwergewicht ist, hat in diesem Börsenjahr 18 Prozent gewonnen.
Vor knapp einem Jahr hatten Microsoft-Aktien mit gut 555 Dollar den höchsten Stand ihrer Historie erreicht. Dieses Rekordhoch testeten die Papiere noch einmal Ende Oktober vergangenen Jahres. Anschließend ging es tendenziell immer weiter abwärts. Ende Juni rutschten die Anteile unter 350 Dollar auf das tiefste Niveau seit April 2025./bek/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 338,8 auf Tradegate (06. Juli 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,29 %/+89,85 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
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Microsoft hat das unangefochtene Monopol bei Bürosoftware, ohne Windows/Office läuft bei den Unternehmen heute gar nichts mehr. Mit Dynamics hat Microsoft einen Software-Stack, der SAP Konkurrenz macht. LinkedIn, das Facebook für Business-Anwender gehört ebenso zu Microsoft. In all diese Produkte wird jetzt KI mit eingebaut, und parallel dazu wird CoPilot als eigenes Produkt eingeführt. Mehr und mehr Unternehmen nutzen CoPilot, und zahlen auch dafür. CoPilot kostet pro Nutzer etwa 26 - 30 € pro Monat und pro Benutzer (im Enterprise Umfeld), eine M365 E3 Lizenz (=Windows/Office) etwa 35 € pro Nutzer pro Monat.
Bin seit 315 Euro frisch dabei, so günstig in Sachen KGV war die Aktie lange nicht mehr. Hoffe der Boden ist nahe.
Microsoft erzielt seit Jahren außergewöhnliche Margen: Die Bruttomarge liegt bei rund 69 %, die operative Marge bei etwa 45 % und die Nettomarge bei rund 36 %. Gleichzeitig erwirtschaftet das Unternehmen jährlich einen freien Cashflow von über 75 Milliarden US-Dollar und verfügt über liquide Mittel sowie kurzfristige Anlagen von deutlich über 100 Milliarden US-Dollar.
Diese enorme Ertragskraft macht den Unterschied. Microsoft muss KI-Investitionen nicht auf Pump finanzieren, sondern kann sie aus dem laufenden Geschäft stemmen. Mit Azure, Microsoft 365, GitHub und Copilot besitzt das Unternehmen zudem mehrere Plattformen, über die sich diese Milliardeninvestitionen langfristig monetarisieren lassen.
Deshalb sehe ich die hohen KI-Ausgaben nicht als Belastung, sondern als strategische Investition in das nächste Jahrzehnt – und Microsoft gehört finanziell zu den wenigen Unternehmen weltweit, die sich das in dieser Größenordnung leisten können.