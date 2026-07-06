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    AKTIE IM FOKUS

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    Stellenabbau brockt Microsoft Kursverlust ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft streicht rund 3200 Jobs bei Xbox
    • Aktie verliert 1,5 Prozent auf knapp 385 US-Dollar
    • Xbox-Geschäft soll drastisch umkrempelt werden
    AKTIE IM FOKUS - Stellenabbau brockt Microsoft Kursverlust ein
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Stellenstreichungen im Xbox-Spielegeschäft von Microsoft haben der Aktie am Montag Kursverluste beschert. Während Technologieaktien zum Wochenauftakt teils kräftig zulegten, gaben die Papiere des Software-Giganten um 1,5 Prozent auf knapp 385 US-Dollar nach.

    Der Konzern aus Redmond im Bundesstaat Washington streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs des Bereichs weg. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter.

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    Microsoft-Aktien sind dem Gesamtmarkt und dem Technologiesektor zuletzt hinterhergelaufen. Allein seit Jahresbeginn beläuft sich der Kursverlust auf mehr als 20 Prozent. Dem steht ein Aufschlag des Sektors Information Technology von fast 12 Prozent gegenüber. Der US-Technologiesektor Nasdaq 100 , in dem Microsoft ein Schwergewicht ist, hat in diesem Börsenjahr 18 Prozent gewonnen.

    Vor knapp einem Jahr hatten Microsoft-Aktien mit gut 555 Dollar den höchsten Stand ihrer Historie erreicht. Dieses Rekordhoch testeten die Papiere noch einmal Ende Oktober vergangenen Jahres. Anschließend ging es tendenziell immer weiter abwärts. Ende Juni rutschten die Anteile unter 350 Dollar auf das tiefste Niveau seit April 2025./bek/la/he

    Microsoft

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    ISIN:US5949181045WKN:870747
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 338,8 auf Tradegate (06. Juli 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,29 %/+89,85 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Microsoft aus KI-Investitionen tatsächlich Profit schlagen kann und wie sich das auf Kurs und Bewertung auswirkt. Diskutiert werden CoPilot-Preise (ca. €26–30/Monat), M365-Kopplung, Wettbewerb durch günstigere chinesische Anbieter, Kostendruck durch Token-Abrechnung, mögliche Stellenstreichungen, strategische Infrastruktur- und Quanteninvestitionen sowie ein KGV von ~20 als Ausdruck von Skepsis.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.

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    dpa-AFX
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