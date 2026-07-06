Arista Networks Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 06.07.2026

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Arista Networks Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +42,76 %.

Mit einer Performance von +6,64 % konnte die Arista Networks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Arista Networks Aktie damit um +11,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Arista Networks +35,60 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Arista Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,25 % 1 Monat +16,91 % 3 Monate +42,76 % 1 Jahr +79,31 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Stand: 06.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,10 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.