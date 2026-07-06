Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) verharrte bei 109,56 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,48 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) gab unerwartet etwas nach. Er signalisiert aber weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum.