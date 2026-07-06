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    US-Anleihen

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    Kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse von US-Staatsanleihen kaum verändert T‑Note 109,56
    • Rendite der zehnjährigen Anleihen bei 4,48 Prozent
    • ISM Dienstleistungsindex leicht gesunken bleibt im Wachstum
    US-Anleihen - Kaum verändert
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) verharrte bei 109,56 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,48 Prozent.

    Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) gab unerwartet etwas nach. Er signalisiert aber weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum.

    "Der Index liegt aber dennoch klar im Wachstumsbereich und so sollten keine größeren Konjunktursorgen aufkommen", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei Helaba die Gesamtdaten. "Im Hinblick auf die Zinserwartungen bezüglich der Fed gibt es wohl kaum Grund, diese weiter zu reduzieren, zumal der Beschäftigungsindex zugelegt hat und wieder über der Expansionsschwelle liegt."

    Zuletzt waren die Erwartungen auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed etwas gedämpft worden. Schließlich sind die Inflationserwartungen durch deutlich gefallene Erdölpreise verringert worden./jsl/he







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