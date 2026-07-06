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    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

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    Leichte Verluste überwiegen zum Wochenbeginn

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx50 erreichte Rekordhoch, schloss tiefer
    • Defensive Sektoren wurden von Investoren gemieden
    • Thales-Übernahmepläne treiben Rüstungswerte an
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Leichte Verluste überwiegen zum Wochenbeginn
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Von überwiegend leicht fallenden Kursen war der Wochenauftakt an Europas Börsen gekennzeichnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erklomm am Montag im frühen Handel zwar erneut ein Rekordhoch, drehte danach aber ins Minus und schloss 0,23 Prozent tiefer bei 6.398,01 Punkten. Gemieden wurden von den Investoren vor allem die als defensive Investments geltenden Sektoren Versorgung, Gesundheit und Lebensmittel.

    Auch außerhalb des Euroraums war für die Optimisten am Markt nicht viel zu holen: Bei einem ruhigen Handel gab der britische FTSE 100 um 0,26 Prozent auf 10.651,77 Zähler nach. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,85 Prozent auf 14.302,26 Punkte abwärts. Hier belasteten überdurchschnittliche Verluste der beiden Pharmariesen Roche und Novartis .

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    Aktien aus der europäischen Rüstungsbranche erhielten neben dem anstehenden Nato-Gipfel auch Auftrieb von einem Übernahmevorhaben in Frankreich. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Thales will sich im Bereich der Kriegsführung unter Wasser sowie im Navigationsbereich stärken und deshalb den Unterwasserdrohnen-Spezialisten Exail Technologies erwerben. Die Thales-Papiere stiegen zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Ende April. Exail gewannen in der Spitze gut 4 Prozent auf 127,60 Euro, blieben damit aber unter dem geplanten Angebotspreis von 134 Euro je Exail-Aktie.

    Die Aktien von Easyjet reagierten mit einem Kurssprung auf den höchsten Stand seit fast viereinhalb Jahren auf ein von der Billigfluglinie akzeptiertes Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake. Um gut neun Prozent auf 610 Pence schnellten die Papiere der Briten nach oben. Wie beide Unternehmen mitteilten, stimmte Easyjet einer fünften Kaufofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie "im Grundsatz" zu. Die anderen Gebote - zuletzt 650 Pence - hatte der Billigflieger sämtlich als nicht werthaltig genug abgelehnt.

    Die Anteilsscheine von ITV schlossen kaum verändert, nachdem sich die TV-Senderkette mit dem PayTV-Unternehmen Sky auf den Verkauf der ITV-Sparte Media & Entertainment für umgerechnet mehr als 1,8 Milliarden Euro geeinigt hatte. Entstehen soll der Mitteilung von Sky zufolge ein führender britischer Streaming-Anbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 241,8 auf Tradegate (06. Juli 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +14,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5,25 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6250GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 600,00GBP was eine Bandbreite von -57,37 %/+8.425,15 % bedeutet.





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