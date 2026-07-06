Rocket Lab Corporation Aktie bricht ein -7,13 % - 06.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +50,34 % bestehen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rocket Lab Corporation Aktie. Sie fällt um -7,13 % auf 82,70€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +16,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rocket Lab Corporation +46,01 % gewonnen.

Während Rocket Lab Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,31 %.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,86 % 1 Monat -7,17 % 3 Monate +50,34 % 1 Jahr +198,15 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 06.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,45 Mrd.EUR € wert.

Wochenausblick Börse vom 06.07.2026

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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.