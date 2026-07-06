Klingbeil hält an Schuldenbremsen-Reform fest

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält ungeachtet schwieriger Beratungen einer Expertenkommission an einer Reform der Schuldenbremse fest. Man werde sich den erwarteten Bericht der Kommission in einem der nächsten Koalitionsausschüsse vornehmen, sagte der SPD-Chef in Berlin. Dann müsse man politische Entscheidungen treffen. "Ich halte das auch für dringend notwendig." Im Koalitionsvertrag sei verabredet, die Schuldenregeln so zu reformieren, dass man dauerhaft mehr Investitionen in Deutschland ermögliche.

Klingbeil erläuterte, man wisse, wie "uneins" die Debatten in der Kommission liefen. "Aber dass wir dort Entscheidungen treffen müssen, sieht, glaube ich, jeder in der Koalition so. Und jetzt müssen wir das Gemeinsame ausloten."