JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 64,50 Euro - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 62,90 auf Tradegate (06. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,01 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,25 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 70,00Euro was eine Bandbreite von -11,04 %/+11,20 % bedeutet.