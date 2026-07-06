ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 64,50 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel von Gea auf 64,50 Euro
- Einstufung bleibt Neutral laut JPMorgan Analyse
- Analyst erhöht Ebitda Annahmen für 2026 bis 2028
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea vor Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 64,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in einem Ausblick am Montag die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 bis 2028. Er rechnet für den Anlagenhersteller mit einer steigenden Nachfrage in diesem Jahr und besseren Wachstumsaussichten 2028./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 62,90 auf Tradegate (06. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,01 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,25 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 70,00Euro was eine Bandbreite von -11,04 %/+11,20 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 64,50 Euro
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Am Montag ist die GEA-IR live für Privatanleger: