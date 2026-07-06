Trump manipuliert und zerstört damit die Finanzmärkte - und nun manipuliert er auch noch den Fußball mit seinem Kumpel Infantino! Denn was Trump mit dem US-Nationalspieler Balogun gemacht hat - der nach Trumps Vorstellung als Sohn nigerianischer Eltern eigentlich gar keine amerikanische Staatsbürgerschaft haben sollte (zumal die Eltern dann nach England zogen, als Balogun noch ein Baby war) - entspricht auf anderer Ebene der Trumpschen Manipulation der Finanzmärkte! Trump manipuliert nicht nur Aktien - so heute Dell - sondern auch Kryptos und vor allem auch Öl. Wenn Märkte durch "große Player" wie Trump manipuliert werden, gibt es nur noch "noise trading": alle achten nur noch darauf, was der große Player Trump sagt und positionieren sich entsprechend - unabhängig davon, ob das fundamental Sinn macht oder nicht..

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Das Video "Foul-Spieler: Trump zerstört die Märkte - jetzt auch den Fußball!" sehen Sie hier..