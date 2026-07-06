JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Cole Hathorn rechnet in einem Ausblick am Montag mit im Vergleich zum Vorquartal besseren operativen Ergebnissen (Ebitda) des Stahlherstellers in allen Segmenten. Das Unternehmen profitiere von den Stahlpreisen in Relation zur Produktpalette./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 56,98EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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