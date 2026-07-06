Börsen Update
Börsen Update USA - 06.07. - S&P 500 stark +0,24 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:39) bei 52.903,51 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: IBM +3,63 %, Boeing +3,11 %, Apple +2,07 %, Goldman Sachs Group +1,90 %, Cisco Systems +1,72 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,27 %, Travelers Companies -2,04 %, Verizon Communications -1,77 %, Microsoft -1,69 %, Merck & Co -1,65 %
Der US Tech 100 steht bei 29.653,75 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Paccar +4,33 %, Monolithic Power Systems +3,92 %, Advanced Micro Devices +3,87 %, Tesla +3,70 %, Palo Alto Networks +3,42 %
Flop-Werte: Rocket Lab Corporation -8,48 %, SanDisk Corporation -8,26 %, Applied Materials -6,37 %, Lam Research -6,25 %, Micron Technology -5,78 %
Der S&P 500 steht bei 7.528,93 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: Arista Networks +4,70 %, Charles Schwab +4,35 %, Paccar +4,33 %, Qnity Electronics +4,00 %, Monolithic Power Systems +3,92 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -8,26 %, Applied Materials -6,37 %, Lam Research -6,25 %, Tractor Supply -5,96 %, Constellation Brands (A) -5,82 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.