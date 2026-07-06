Börsen Update USA - 06.07. - S&P 500 stark +0,24 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:39) bei 52.903,51 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: IBM +3,63 %, Boeing +3,11 %, Apple +2,07 %, Goldman Sachs Group +1,90 %, Cisco Systems +1,72 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,27 %, Travelers Companies -2,04 %, Verizon Communications -1,77 %, Microsoft -1,69 %, Merck & Co -1,65 %

Der US Tech 100 steht bei 29.653,75 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Paccar +4,33 %, Monolithic Power Systems +3,92 %, Advanced Micro Devices +3,87 %, Tesla +3,70 %, Palo Alto Networks +3,42 %

Flop-Werte: Rocket Lab Corporation -8,48 %, SanDisk Corporation -8,26 %, Applied Materials -6,37 %, Lam Research -6,25 %, Micron Technology -5,78 %

Der S&P 500 steht bei 7.528,93 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.

Top-Werte: Arista Networks +4,70 %, Charles Schwab +4,35 %, Paccar +4,33 %, Qnity Electronics +4,00 %, Monolithic Power Systems +3,92 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -8,26 %, Applied Materials -6,37 %, Lam Research -6,25 %, Tractor Supply -5,96 %, Constellation Brands (A) -5,82 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

