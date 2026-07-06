🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ascheregen vom Ätna

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flughafen Catania bleibt dicht

    Ascheregen vom Ätna - Flughafen Catania bleibt dicht
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CATANIA (dpa-AFX) - Wegen anhaltenden Ascheregens infolge der vulkanischen Aktivität des Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind am Flughafen Catania derzeit weder Starts noch Landungen möglich. Nach Angaben der Betreibergesellschaft SAC werden alle ankommenden Flüge ausgesetzt. Zudem gilt für sämtliche Abflüge ein vollständiger Stopp. Die Maßnahmen sollen nach derzeitigem Stand bis 10.00 Uhr am Dienstag gelten.

    Passagiere wurden gebeten, erst nach Rücksprache mit ihrer Fluggesellschaft zum Flughafen zu fahren. Der Airport kündigte weitere Informationen zur Entwicklung an. Wie auf der Webseite des Flughafens zu sehen war, wurden fast alle Flüge gestrichen, darunter auch Verbindungen nach Deutschland.

    Seit dem Wochenende rumort der größte Vulkan Europas wieder. Das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) meldete am frühen Sonntagmorgen starke Ascheemissionen aus einer Öffnung des Ätnas. Die Aktivität verstärkte sich und bildete eine riesige Eruptionswolke, die rund 1,5 Kilometer über den Gipfel aufstieg. Anwohner berichteten auf der Plattform Telegram von herabregnender Asche und Staub - auch in weiter entfernten Gegenden./rme/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ascheregen vom Ätna Flughafen Catania bleibt dicht Wegen anhaltenden Ascheregens infolge der vulkanischen Aktivität des Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind am Flughafen Catania derzeit weder Starts noch Landungen möglich. Nach Angaben der Betreibergesellschaft SAC werden alle …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     