ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz zum jüngsten Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die unternehmerischen Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi in einer Einschätzung am Montag. Das internationale Geschäft dürfte im Vergleich zum ersten Quartal starke Ergebnisse abliefern./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 35,50 auf Tradegate (06. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +12,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.
Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 17,63 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -14,92 %/+7,77 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 30 Euro