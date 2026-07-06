JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 35,50 auf Tradegate (06. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um +12,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,27 %.

Die Marktkapitalisierung von TRATON bezifferte sich zuletzt auf 17,63 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -14,92 %/+7,77 % bedeutet.