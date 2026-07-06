Devisen
Euro macht Verluste wett
NEW YORK(dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel Verluste aufgeholt. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte zuletzt mit 1,1443 US-Dollar ein Tageshoch. Im späten europäischen Handel hatte der Euro mit 1,1416 Dollar niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1415 (Freitag: 1,1448) Dollar festgesetzt.
Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Juni etwas eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel um 0,5 Punkte auf 54,0 Zähler. Volkswirte hatten im Schnitt diesen Rückgang erwartet. Damit signalisiert der Indikator aber weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich./bek/he
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???