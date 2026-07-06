HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 06.07.2026

Die HENSOLDT Aktie konnte bisher um +6,26 % auf 79,97€ zulegen. Das sind +4,71 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der HENSOLDT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,23 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +24,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +2,58 %.

Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,28 % 1 Monat +3,91 % 3 Monate -8,23 % 1 Jahr -22,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 06.07.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung der Hensoldt-Aktie: Es wird das hohe KGV nahe 100 trotz Wachstumspotential im Radar-/Sensorikbereich, Forward-KGV um ca. 40, sowie Kursziele um 80–90 EUR (74 EUR aktuell) diskutiert. Rebound-Dynamik, KNDS-IPO-/US-Anteile, Leerverkäufer und Rückkäufe sowie strategische Positionssichtweisen stehen im Fokus.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,26 Mrd.EUR € wert.

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HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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