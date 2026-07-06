🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Besonders beachtet!

    329 Aufrufe 329 0 Kommentare 0 Kommentare

    HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 06.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +6,26 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 06.07.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.07.2026

    Die HENSOLDT Aktie konnte bisher um +6,26 % auf 79,97 zulegen. Das sind +4,71  mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    75,46€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    82,99€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der HENSOLDT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -8,23 %.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +24,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +2,58 %.

    Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +24,28 %
    1 Monat +3,91 %
    3 Monate -8,23 %
    1 Jahr -22,73 %
    Stand: 06.07.2026, 21:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung der Hensoldt-Aktie: Es wird das hohe KGV nahe 100 trotz Wachstumspotential im Radar-/Sensorikbereich, Forward-KGV um ca. 40, sowie Kursziele um 80–90 EUR (74 EUR aktuell) diskutiert. Rebound-Dynamik, KNDS-IPO-/US-Anteile, Leerverkäufer und Rückkäufe sowie strategische Positionssichtweisen stehen im Fokus.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,26 Mrd.EUR € wert.

    TKMS geht steil, aber diese Aktie hat Anlegern einfach mehr zu bieten!


    Die Anteile von TKMS starten sehr stark in die Woche, doch den höheren Mehrwert erhalten Anlegerinnen und Anleger beim Kauf von Huntington Ingalls Industries. TKMS geht nach Mega-Auftrag steil ... Angetrieben von Medienberichten, wonach TKMS …

    Dax erstmals über 25.900 Punkten


    Der Dax hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.900 Punkten überwunden. Dafür war allerdings nur ein kleiner Schritt nötig, bevor rasch Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand noch ein Plus von 0,15 Prozent auf 25.817,89 …

    DAX kurzzeitig über 25 900 Punkten – Rüstungsaktien wieder gesucht


    Der DAX hat im heutigen Handelsverlauf ein neues Rekordhoch knapp über 25 900 Punkten erreicht und befindet sich damit auf gutem Weg, die nächste runde Marke in den kommenden Stunden oder Tagen zumindest mal zu testen.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +6,17 %
    +24,28 %
    +3,91 %
    -8,23 %
    -22,73 %
    +153,67 %
    +428,37 %
    +381,33 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
    HENSOLDT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 06.07.2026 Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +6,26 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     